В Ривном сильный ливень затопил улицы и здания, спасатели вытащили из воды 43 автомобиля

26 июля, 2019, 23:01

В пятницу, 26 июля, сильный ливень превратил улицы города Ривно в каналы - вода залила подвалы зданий, автомобили застряли во дворах и на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасателям пришлось извлекать автомобили спецтехникой по ул. Кавказская, ул. Д. Галицкого, ул. Макарова и в других местах. По состоянию на 15:40 спасатели извлекли из воды 43 автомобиля.

Также спасатели помогали откачивать воду из подвалов административных зданий, роддома, больницы, поликлиники, областного музея и библиотеки. По состоянию на 20:25 спасатели откачали воду из 38 частных домовладений граждан и 17 административных и общественных зданий города.

Кроме того, ливень затопил частные домовладения в селе Бармаки Ривненского района, воду из которых также пришлось скачивать спецтехникой ГСЧС.