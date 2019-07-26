В Ривном сильный ливень затопил улицы и здания, спасатели вытащили из воды 43 автомобиля
26 июля, 2019, 23:01
В пятницу, 26 июля, сильный ливень превратил улицы города Ривно в каналы - вода залила подвалы зданий, автомобили застряли во дворах и на дорогах
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасателям пришлось извлекать автомобили спецтехникой по ул. Кавказская, ул. Д. Галицкого, ул. Макарова и в других местах. По состоянию на 15:40 спасатели извлекли из воды 43 автомобиля.
Также спасатели помогали откачивать воду из подвалов административных зданий, роддома, больницы, поликлиники, областного музея и библиотеки. По состоянию на 20:25 спасатели откачали воду из 38 частных домовладений граждан и 17 административных и общественных зданий города.
Кроме того, ливень затопил частные домовладения в селе Бармаки Ривненского района, воду из которых также пришлось скачивать спецтехникой ГСЧС.
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