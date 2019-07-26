В Раду прошел экс-помощник Портнова Коровченко, фамилия которого фигурирует в записях по захвату Крыма

26 июля, 2019, 16:06

Фигурант телефонных разговоров советника президента РФ по захвату Крыма Сергей Коровченко победил на 210 округе в городе Прилуки на Черниговщине

Об этом сообщает " Слидство.Инфо".

Адвокат и председатель общественной организации Сергей Коровченко в 2013-2014 годах возглавлял Главное управление юстиции Автономной республики Крым.

Фамилия Коровченко фигурирует в так называемых пленках Глазьева - телефонных разговорах советника президента РФ по захвату Крыма, записанных украинскими спецслужбами. Записи обнародовали во время судебного процесса над Виктором Януковичем, а впоследствии журналисты Цензор.нет опубликовали их расшифровки на сайте издания.

Согласно этим расшифровками, советник президента России Сергей Глазьев в беседе с депутатом Госдумы Константином Затулиным, которая состоялась в феврале 2014 года, утверждает, что "министр юстиции Крыма" Сергей Коровченко является человеком Виктора Медведчука и советует сохранить его в должности:

"Смотри, я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма, действующий сегодня, - Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень, они его хорошо характеризует. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. он уже министр юстиции Крыма, чтобы он там и остался", - сказал Глазьев на русском.

Коровченко в должности не остался. Хоть по факту этого разговора украинские правоохранители проводили расследование, но официальных претензий прежнему руководителю управления юстиции Крыма не выдвинули.

До работы в Крыму Сергей Коровченко с 2006 по 2010 годы был помощником народного депутата Андрея Портнова, сначала на общественных началах, а затем на платной основе. Также помощницей Портнова работала родная сестра Коровченко - Яна Нестор (Коровченко).

После победы на выборах 2010 года Януковича Портнов пошел работать в Администрацию президента, где занимался судоустройством. А Коровченко переехал в Крым и в 2012 году возглавил управление по представительству в судебных органах Совета министров автономной республики. А потом - крымское управление юстиции.

Портнов сообщил журналистам Слидства.инфо, что с Коровченко уже давно не общается. И добавил, что ему "неинтересно ничего, что у него происходит".

Сам Коровченко на вопрос журналистов о его связи с Портновым и роли в аннексии Крыма не ответил.

Во время избирательной кампании Сергея Коровченко поддержала партия "Батькивщина". В частности, во время встреч с избирателями и публичных мероприятий его неоднократно сопровождал депутат из команды Юлии Тимошенко Валерий Дубиль.

А зять Коровченко, Виталий Нестор, возглавляет столичный центр "Батькивщины".

В 2016 году Коровченко также подавал документы, чтобы стать судьей нового Верховного Суда, но его не допустили к конкурсу.