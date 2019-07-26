В польском селе власть обещает награду паре, у которой родится мальчик - уже 9 лет в там рождаются только девочки

26 июля, 2019, 17:29

Небольшое польское поселок Мейсце-Оджаньске, расположенное прямо у границы с Чехией, имеет интересную аномалиию: там уже долгое время рождаются только девочки

Глава поселка Раймунд Фришко даже объявил награду паре, которая родит мальчика. Последний в Мейсце-Оджаньском родился целых 9 лет назад.

"Мне эта ситуация кажется необычной, поэтому стоит попытаться понять, в чем причина. Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это это будет, но обещаю, что оно того стоит", - приводит его слова The First News.

Также он инициировал проверку исторических записей, чтобы понять, повторялась ли когда-нибудь такая ситуация на этой территории: "Объяснить эту загадку будет достаточно сложно, но здесь действительно девочки рождаются гораздо чаще, чем мальчики".

Томаш Голяш, глава бригады пожарных (24 девушки и 8 мужчин), рассказал, что такая ситуация продолжается в селе уже несколько десятилетий.

"Я приехал сюда, женился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным", - рассказывает он.