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Espreso.tvМирВ Польше назвали условия для снятия санкций против РФ

В Польше назвали условия для снятия санкций против РФ

Санкции против России являются надлежащим ответом на ее действия, а именно нарушение международного права и агрессивные действия в отношении других стран

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РАР .

Однако, по словам Чапутовича, Польша и Россия являются соседями, поэтому отношения должны вестись "спокойно, в форме диалога".

"Cкладно говорить о сближении (Польши и России, - ред.), поскольку мы не воспринимаем политики России. Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это - надлежащая ответ, Россия должна начать соблюдать международное право, отказаться от агрессии по отношению к другим странам и полностью выполнить Минские договоренности ", - заявил Чапутович.

Министр подчеркнул, что в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым (в середине мая, - ред.) он поднял вопрос возвращения в Польшу обломков Ту-154 експрезидента Леха Качиньского.

"Мы считаем, что это наша собственность, Россия не имеет никаких оснований оставлять у себя обломки самолета. Мы хотели бы имплементации резолюции ПАСЕ в этом вопросе", - подчеркнул Чапутович.

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