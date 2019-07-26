В Одессе полицейские остановили коня на ходу
26 июля, 2019, 12:14
Утром 26 июля во время патрулирования на улице Фонтанская дорога патрульные увидели коня, который выбежал на проезжую часть
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской обл. в Facebook.
Отмечается, что конь хаотично перемещался по проезжей части, чем создавал опасность дорожному движению.
Патрульные решили самостоятельно его остановить - замедлили движение и голосовыми командами пытались успокоить животное, подъехав ближе, через окно автомобиля один из инспекторов полиции схватил лошадь под уздцы и остановил.
Животное вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, конь убежал с ипподрома и они собственными силами пытались его разыскать.
В результате инцидента никто не пострадал.
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