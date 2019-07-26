В МВФ сказали, при каких условиях направят новую миссию в Украину
26 июля, 2019, 09:34
Миссия МВФ прибудет в Украину для начала переговоров о подписании новой кредитной программы сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики
Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".
"Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал он.
Райс почти дословно повторил заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам ее работы в Украине в мае.
- Напомним, представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом запланированы на сентябрь.
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