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Espreso.tvОбществоВ МВФ сказали, при каких условиях направят новую миссию в Украину

В МВФ сказали, при каких условиях направят новую миссию в Украину

Миссия МВФ прибудет в Украину для начала переговоров о подписании новой кредитной программы сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал он.

Райс почти дословно повторил заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам ее работы в Украине в мае.

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