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Espreso.tvОбществоВ Киеве разоблачили онлайн-порностудию с прибылью $20 тыс. в месяц

В Киеве разоблачили онлайн-порностудию с прибылью $20 тыс. в месяц

Более двадцати девушек от 18-ти до 30-ти лет через веб-камеру общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Более двадцати девушек "работали" в съемной квартире в центре Киева. В режиме онлайн они общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Информацию о незаконной деятельности веб-порностудии получили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной полиции. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования установлено, что главный фигурант интимного бизнеса - 32-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру, где работали порномоделями девушки в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Через веб-камеру они общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера. От деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около $20 тыс.", - рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.

За подбор и работу девушек отвечала администратор - 30-летняя киевлянка. На специализированных сайтах размещались объявления о наборе веб-моделей. Желающие связывались с фигуранткой, которая и проводила с ними собеседования. Девушки работали в три смены - утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали наличными каждую неделю.

Полицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 провели обыски в местах проживания фигурантов и непосредственно в порностудии, где были изъяты соответствующие вещественные доказательства: денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны с рабочей перепиской, черновые записи и тому подобное. Три человека - организатор, администратор и модель - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет заключения.

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