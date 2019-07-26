Оккупанты в Крыму упекли трех фигурантов дела "Хизб-ут Тахрир" в психбольницу, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.
По словам Семедляева, он не попал в следственный изолятор к своему подзащитному Арсену Абхаирова и пошел в психиатрическую больницу, поскольку недавно его знакомили с постановлением стационарной экспертизы.
Адвокат добавил, что его подзащитный чувствует себя нормально, однако отмечает, что помещение в психиатрическую больницу его унижает.
Семедляев расценивает это как "форму карательной психиатрии".
"Так что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", - отметил правозащитник.
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