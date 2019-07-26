26 июля, 2019, 15:26

В четверг, 25 июля, трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" (Красногвардейская группа) поместили в психиатрическую больницу

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

По словам Семедляева, он не попал в следственный изолятор к своему подзащитному Арсену Абхаирова и пошел в психиатрическую больницу, поскольку недавно его знакомили с постановлением стационарной экспертизы.

Адвокат добавил, что его подзащитный чувствует себя нормально, однако отмечает, что помещение в психиатрическую больницу его унижает.

Семедляев расценивает это как "форму карательной психиатрии".

"Так что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", - отметил правозащитник.