В Грузии задержали экс-министра обороны
26 июля, 2019, 12:08
Бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан полицией в связи с протестами в Тбилиси
Об этом сообщает Радио Свобода.
Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призвал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.
Прокуратура заявляет, что массовые акции протеста в Тбилиси в июне были частью попытки государственного переворота.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
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