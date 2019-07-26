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Espreso.tvМирВ Грузии задержали экс-министра обороны

В Грузии задержали экс-министра обороны

Бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан полицией в связи с протестами в Тбилиси

Об этом сообщает Радио Свобода.

Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призвал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Прокуратура заявляет, что массовые акции протеста в Тбилиси в июне были частью попытки государственного переворота.

  • Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
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