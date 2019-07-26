В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие

26 июля, 2019, 13:50

Дельтаплан упал на приусадебный участок в пределах одного из сел

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черновицкой области

В Черновицкой области в результате падения дельтаплана госпитализированы двое мужчин. Инцидент произошел сегодня примерно в 10:00 в пределах села Погореловка Заставнивского района.

Летательный аппарат упал на приусадебный участок.

"Местные жители сразу сообщили о чрезвычайном происшествии соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и спасатели управления ГСЧС Украины в Черновицкой области", - сообщили в пресс-службе.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.