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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие

В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие


фото: mvs.gov.ua
Дельтаплан упал на приусадебный участок в пределах одного из сел

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черновицкой области

В Черновицкой области в результате падения дельтаплана госпитализированы двое мужчин. Инцидент произошел сегодня примерно в 10:00 в пределах села Погореловка Заставнивского района.

Летательный аппарат упал на приусадебный участок.

"Местные жители сразу сообщили о чрезвычайном происшествии соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и спасатели управления ГСЧС Украины в Черновицкой области", - сообщили в пресс-службе.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

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