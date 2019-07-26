В Британии оштрафовали Russia Today на 200 тыс. фунтов за новости о Скрипалях

26 июля, 2019, 13:34

Российский пропагандистский ресурс RT в Великобритании оштрафовали за нарушение правил вещания на 200 тыс. фунтов стерлингов (примерно 250 тыс. долларов США)

Соответствующее решение по итогам мониторинга принял британский медиарегулятор Ofcom.

Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 000 фунтов стерлингов за нарушение правил медиарынка Великобритании ", - говорится в сообщении.

Регулятор считает, что пропагандистский телеканал Кремля в некоторых своих новостях, об отравлении веществом "новичкам" экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года, пытался отвести вину в преступлении от России.

Как добавили в Ofcom, RT нарушил правила беспристрастности в семи выпусках новостей с 17 марта до 26 апреля 2018 года.

"Мы считаем эти санкции уместными и пропорциональными", - добавили в Ofcom.