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Espreso.tvОбществоУкрзализныця чуть не закупила стаканы по 2 тыс. грн за штуку. Кравцов пообещал отдать деньги на жидкое мыло

Укрзализныця чуть не закупила стаканы по 2 тыс. грн за штуку. Кравцов пообещал отдать деньги на жидкое мыло


фото: facebook
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов приказал отменить закупку подстаканников с логотипом компании на сумму более 1 млн грн

Об этом глава УЗ сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он поручил эти средства направить на закупку жидкого мыла для пассажирских поездов.

"Пить чай из стаканов по 2 тыс. грн точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом, может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - написал Кравцов.

Также он добавил, что планирует проверить качество обслуживания пассажиров в поездах.
"На следующей неделе будет командировки - как раз лично проверю его наличие в вагонах", - пообещал глава УЗ.

 

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