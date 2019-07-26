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Espreso.tvОбществоУкраина ждет сухая солнечная погода

Украина ждет сухая солнечная погода

Столбики термометров постепенно поднимутся во всех регионах Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Температура воздуха – +22...+25 градусов.

На севере Украины существенные осадки маловероятны, температура – +23...+26.

На востоке вероятные дожди с грозами – +24...+27.

В центральной части будет преобладать сухая солнечная погода, температура +23...+26.

На юге настоящее лето, ожидается много солнца, температура – +25...+29.

В Киеве будет преобладать сухая погода, температура – +23...+24.

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