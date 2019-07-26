Украина ждет сухая солнечная погода
26 июля, 2019, 06:30
Столбики термометров постепенно поднимутся во всех регионах Украины
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе сегодня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Температура воздуха – +22...+25 градусов.
На севере Украины существенные осадки маловероятны, температура – +23...+26.
На востоке вероятные дожди с грозами – +24...+27.
В центральной части будет преобладать сухая солнечная погода, температура +23...+26.
На юге настоящее лето, ожидается много солнца, температура – +25...+29.
В Киеве будет преобладать сухая погода, температура – +23...+24.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют