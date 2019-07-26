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Espreso.tvОбществоУкраина и ЕС могут подписать соглашение об "открытом небе" до конца года, - Мингарелли

Украина и ЕС могут подписать соглашение об "открытом небе" до конца года, - Мингарелли

Украина и ЕС могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года, если Великобритания в октябре выйдет из блока

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает Европейская правда.

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.

Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется его пересмотреть.

Европейское общее авиационное пространство - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации. Переговоры о совместном авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году. Однако подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

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