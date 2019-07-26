Украина привлечет 250 млн евро кредита в международной компании
26 июля, 2019, 10:41
Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов привлечь два кредита в компании Cargill Financial Services International на 100 млн евро (на 2 года) и на 150 млн евро (на 5 лет)
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 651 от 10 июля.
Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по 5-летнему - 6,25% годовых.
Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение первого кредита осуществляется через два года после даты получения кредитных средств, второго - через пять лет.
Также известно, что привлечение будет проходить в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019 год, прописанного в государственном бюджете.
Заемщиком в двух случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.
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