Украина привлечет 250 млн евро кредита в международной компании

26 июля, 2019, 10:41

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов привлечь два кредита в компании Cargill Financial Services International на 100 млн евро (на 2 года) и на 150 млн евро (на 5 лет)

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 651 от 10 июля.

Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по 5-летнему - 6,25% годовых.

Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение первого кредита осуществляется через два года после даты получения кредитных средств, второго - через пять лет.

Также известно, что привлечение будет проходить в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019 год, прописанного в государственном бюджете.

Заемщиком в двух случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.