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Espreso.tvОбществоУкравтодор запустит систему, которая позволяет отслеживать ремонт дорог онлайн

Укравтодор запустит систему, которая позволяет отслеживать ремонт дорог онлайн


фото: kievvlast
Укравтодор создаст ряд онлайн-инструментов, с помощью которых можно отслеживать состояние дорожного покрытия, ремонт дорог и ситуацию с заносами зимой

Об этом сообщили во время пресс-конференции Укрдорзвьязку, которая состоялась в Антикризисном медиацентре, передает Громадське.

"Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату", - сообщил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожного связи, информационного обеспечения и автоматики, которое будет администрировать геоинформационную систему.

Сейчас Укравтодор запустил информационную систему, которая будет постепенно наполняться информацией о состоянии дорожного покрытия и автоматически определять, нужно ли проводить ремонтные работы и сколько на них надо потратить.

Также в системе будет информация о стадии ремонта дороги и кто его выполняет. Публично эту систему планируют представить 24 августа.

Кроме того, в Укравтодоре планируют представить систему, которая будет показывать карту автодорог и состояние проезда по ним в зимний период, включая информацию о заносах на дорогах.

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