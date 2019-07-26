Укравтодор запустит систему, которая позволяет отслеживать ремонт дорог онлайн

26 июля, 2019, 16:22

Укравтодор создаст ряд онлайн-инструментов, с помощью которых можно отслеживать состояние дорожного покрытия, ремонт дорог и ситуацию с заносами зимой

Об этом сообщили во время пресс-конференции Укрдорзвьязку, которая состоялась в Антикризисном медиацентре, передает Громадське.

"Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату", - сообщил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожного связи, информационного обеспечения и автоматики, которое будет администрировать геоинформационную систему.

Сейчас Укравтодор запустил информационную систему, которая будет постепенно наполняться информацией о состоянии дорожного покрытия и автоматически определять, нужно ли проводить ремонтные работы и сколько на них надо потратить.

Также в системе будет информация о стадии ремонта дороги и кто его выполняет. Публично эту систему планируют представить 24 августа.

Кроме того, в Укравтодоре планируют представить систему, которая будет показывать карту автодорог и состояние проезда по ним в зимний период, включая информацию о заносах на дорогах.