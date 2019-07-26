У Зеленского уже знают, что будут делать с каналами Медведчука
Об этом заявил советник президента Никита Потураев, передает Детектор медиа.
"Мы уже разработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, поскольку необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители, чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений", - рассказал Потураев.
В частности, по его мнению, стоит исследовать откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства-агрессора".
"Каналы являются убыточными, по меньшей мере на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на 3 канала - идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", - отметил он.
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