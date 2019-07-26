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Espreso.tvОбществоУ Зеленского уже знают, что будут делать с каналами Медведчука

У Зеленского уже знают, что будут делать с каналами Медведчука

Команда президента Владимира Зеленского готовит "план победы на информационном фронте"

Об этом заявил советник президента Никита Потураев, передает Детектор медиа.

"Мы уже разработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, поскольку необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители, чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений", - рассказал Потураев.

В частности, по его мнению, стоит исследовать откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства-агрессора".

"Каналы являются убыточными, по меньшей мере на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на 3 канала - идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", - отметил он.

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