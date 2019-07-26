У Зеленского уже знают, что будут делать с каналами Медведчука

26 июля, 2019, 15:05

Команда президента Владимира Зеленского готовит "план победы на информационном фронте"

Об этом заявил советник президента Никита Потураев, передает Детектор медиа.

"Мы уже разработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, поскольку необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители, чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений", - рассказал Потураев.

В частности, по его мнению, стоит исследовать откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства-агрессора".

"Каналы являются убыточными, по меньшей мере на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на 3 канала - идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", - отметил он.