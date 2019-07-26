СБУ разоблачила перевозчиков, незаконно возивших людей из Одессы в ОРДЛО через Россию

26 июля, 2019, 22:29

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании схемы незаконных пассажирских перевозок из Одессы в оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении

Об этом СБУ сообщила в заметке на Facebook.

"Жители из временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию России на временно оккупированные территории Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, участие в организации перевозок принимали также двое жителей Харькова.

Согласно сообщению, во время обысков у подозреваемых нашли документацию, которая подтверждает факт перевозок.

Двум из подозреваемых уже объявили о подозрении в незаконной перевозке людей через государственную границу Украины, совершенное организованной группой. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет, три года лишения права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности и конфискацию имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия.