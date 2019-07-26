Самые популярные системы перевода средств в Украину. Инфографика НБУ
Об этом сообщили в Нацбанке.
За первые шесть месяцев года через системы перевода средств в пределах Украины было переведено 93,28 млрд грн или $ 3,5 млрд (73,23% от общего объема переводов), в Украине - $ 1,1 млрд (23,23%), из Украина - $ 168 млн (3,54%).
"Преобладающий объем внутригосударственных переводов (90%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (почти 68,2%) осуществили две системы перевода средств - Forpost (ООО "Пост Финанс") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта") ", - рассказали в НБУ.
С начала 2019 года через системы перевода средств больше денег в Украину поступило из США и Италии.
"По объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств, созданные резидентами США (Western Union, MoneyGram, RIA): 92% - в Украине и 97% - из Украины", - отметили в Нацбанке.
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