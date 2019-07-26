//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамые популярные системы перевода средств в Украину. Инфографика НБУ

Самые популярные системы перевода средств в Украину. Инфографика НБУ

По состоянию на начало июля в Украине было зарегистрировано 37 систем перевода средств, из них 30 - созданы резидентами, семь - нерезидентами

Об этом сообщили в Нацбанке.

За первые шесть месяцев года через системы перевода средств в пределах Украины было переведено 93,28 млрд грн или $ 3,5 млрд (73,23% от общего объема переводов), в Украине - $ 1,1 млрд (23,23%), из Украина - $ 168 млн (3,54%).

"Преобладающий объем внутригосударственных переводов (90%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (почти 68,2%) осуществили две системы перевода средств - Forpost (ООО "Пост Финанс") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта") ", - рассказали в НБУ.

С начала 2019 года через системы перевода средств больше денег в Украину поступило из США и Италии.

"По объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств, созданные резидентами США (Western Union, MoneyGram, RIA): 92% - в Украине и 97% - из Украины", - отметили в Нацбанке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать