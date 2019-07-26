СА-10У на базе автомобильного шасси КрАЗ- 63221 для ВСУ

26 июля, 2019, 14:29

Продолжается сотрудничество "АвтоКрАЗа" с государственным предприятием "Научно-технический комплекс "Импульс"

"АвтоКрАЗ" отгрузил партию автомобильных шасси КрАЗ- 63221 для монтажа надстройки - изделия СА-10У (cпециальные аппаратные унифицированые).

Автомобильное шасси КрАЗ- 63221 - высокой проходимости, предназначенное для монтажа вооружения и военной техники, установок специального и промышленного назначения, а также буксировки прицепа всеми видами дорог, бездорожью и любой местности. Автомобиль изготовляется в модификации военного назначения, оборудованный системой регулирования давления в шинах, при этом управление осуществляется из кабины движущегося автомобиля, и местами для крепления личного оружия водителя и пассажиров. Шасси КрАЗ- 63221 колесной формулы 6х6, с двигателем WP10.380, коробка передач - механическая, девятиступенчатая, рулевой механизм - механический, с гидравлическим усилителем.

СА-10У - это специально оснащенный кузов-фургон на автомобильной базе КрАЗ- 63221, предназначен для размещения, круглосуточной работы и отдыха личного состава. В соответствии с желаниями заказчика, кузов-фургон может быть оборудован для монтажа разнообразных комплексов связи, таких как радиорелейная, тропосферная, космическая, радиосвязи для использования в полевых условиях.

Изделие СА-10У обеспечивает: перемещение, своевременное развертывание, свертывание и работу подразделений; хранение и работу с документами и техническими средствами ограниченного доступа, за необходимостью возможность их экстренного уничтожения; обмен информацией по каналу УКВ радиосвязи для обеспечения функционирования на марше и при автономной работе; доступ к внешней телефонной сети; доступ к локальной вычислительной сети (ЛВС) пунктов управления; организацию вынесенного автоматизированного рабочего места оператора передачи информации; гарантированное бесперебойное (с автоматической защитой) питание размещенной аппаратуры.