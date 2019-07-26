Российский боец помешал запуску нового спортивного телеканала в Украине
Об этом сообщает "Детектор М".
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес на 1 августа вопрос рассмотрения получения лицензии на трансляцию на территории Украины телеканалом Setanta Sports. В своем заявлении телеканал указал, что вещает круглосуточно на английском и русском языках, не содержит рекламы, эротики или порнографии и запрещенных для показа в Украине фильмов, но Нацсовет зафиксирова трансляцию с участием российского бойца Алексея Олейника, признаки рекламы и наличие в эфире возрастных отметок контента, похожих на те, что используются в России.
Директор по дистрибуции Setanta Sports Мария Лысенко прокомментировала это так:
"Это был один боец - и через 12 секунд он уже был в нокдауне. Мы указали в документах, рекламы на канале нет. Могли быть зафиксированы коммерческие проявления международных спонсоров, в которых подписаны контракты с клубами и турнирами, которые их проводят. Мы получаем сигнал с определенными спонсорскими проявлениями и не имеем права его менять. Есть официальные спонсоры, которых мы обязаны показывать, другой рекламы нет ", - сказала Лысенко.
Что касается возрастных отметок контента, то Лысенко объяснила, что это казахские отметки, а не российские.
Олейник родился в Харькове, но в декабре 2014 года получил гражданство России.
- 10 июля в спортивном телеканале Setanta подтвердили начало вещания в Украине с 1 августа.
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