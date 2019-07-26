Россия объявила Atlantic Сouncil "нежелательной" организацией

"По результатам изучения поступивших материалов 25.07.2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic Сouncil) (" Атлантический совет ") (США) ", - сообщает прокуратура.

В генпрокуратуре добавили, что деятельность этой организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Также сообщается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

"Атлантический совет" - это американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Есть форум для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет руководит десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.