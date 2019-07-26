Россия не выдает свои паспорта жителям ОРДЛО, воевавшим на стороне пророссийских боевиков

26 июля, 2019, 15:27

Россия усилила проверку жителей временно оккупированных территорий Донбасса, претендующих на получение паспортов РФ

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства.

В то же время региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий.

"Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в т.ч. военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - отмечают в разведке.

При этом в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти.