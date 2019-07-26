РФ предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа, - росЗМИ

26 июля, 2019, 18:39

Россия предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа на нынешних условиях

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает российское издание "РБК".

По словам Новака, корректировки могут рассмотреть во время коммерческих переговоров между Газпромом и Нафтогазом.

"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же консультации", - сказал Новак.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что РФ затягивает переговоры по транзиту газа, чтобы выиграть время для строительства "Северного потока-2".