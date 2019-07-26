РФ предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа, - росЗМИ
26 июля, 2019, 18:39
Россия предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа на нынешних условиях
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает российское издание "РБК".
По словам Новака, корректировки могут рассмотреть во время коммерческих переговоров между Газпромом и Нафтогазом.
"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же консультации", - сказал Новак.
Ранее в Нафтогазе сообщили, что РФ затягивает переговоры по транзиту газа, чтобы выиграть время для строительства "Северного потока-2".
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа. Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
- Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.
- 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" Газпром на четверть увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС .
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