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Espreso.tvОбществоРезультаты выборов: монобольшинство в Верховной Раде и все главные события. "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Результаты выборов: монобольшинство в Верховной Раде и все главные события. "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о главных событиях недели: результаты парламентских выборов, монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде - это шанс на качественные изменения или узурпация власти? Кто станет новым премьер-министром Украины и могут ли состояться досрочные местные выборы уже в 2019 году?

Начало в 19:15.

Ведущая - Мария Гурская

Гости:

Вадим Галайчук, кандидат в народные депутаты IX созыва от партии "Слуга народа"

Николай Величкович, нардеп, кандидат в народные депутаты IX созыва от партии "Европейская Солидарность"

Сергей Шахов, нардеп, кандидат в народные депутаты IX созыва по мажоритарному округу №114, самовыдвижение

Виктория Войцицкая, народный депутат, кандидат в нардепы IX созыва по мажоритарному округу №155 от партии "Голос"

Журналисты:

  • Владислав Красинский, корреспондент ИА "РБК-Украина"
  • Даниил Мокрик, журналист, "Bihus.Info"
  • Роман Чайковский, журналист, "Украинская радио"

 

 

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