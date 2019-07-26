Результаты выборов: монобольшинство в Верховной Раде и все главные события. "Еспресо.Дебаты" в 19:15
Говорим о главных событиях недели: результаты парламентских выборов, монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде - это шанс на качественные изменения или узурпация власти? Кто станет новым премьер-министром Украины и могут ли состояться досрочные местные выборы уже в 2019 году?
Начало в 19:15.
Ведущая - Мария Гурская
Гости:
Вадим Галайчук, кандидат в народные депутаты IX созыва от партии "Слуга народа"
Николай Величкович, нардеп, кандидат в народные депутаты IX созыва от партии "Европейская Солидарность"
Сергей Шахов, нардеп, кандидат в народные депутаты IX созыва по мажоритарному округу №114, самовыдвижение
Виктория Войцицкая, народный депутат, кандидат в нардепы IX созыва по мажоритарному округу №155 от партии "Голос"
Журналисты:
- Владислав Красинский, корреспондент ИА "РБК-Украина"
- Даниил Мокрик, журналист, "Bihus.Info"
- Роман Чайковский, журналист, "Украинская радио"
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