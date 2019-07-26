Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года, - Нацбанк
Об этом говорится в июльском инфляционных отчете Национального банка.
Как отмечается в обзоре, в начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности труда.
Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восполнением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением минимальной зарплаты в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.
Впрочем, несмотря на ощутимый рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.
"Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда", - говорится ться в обзоре.
- Напомним, средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в марте 2019 почти достигла показателем марта 2013 года - $385. Разница составила $9.
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