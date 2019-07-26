Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года, - Нацбанк

26 июля, 2019, 16:55

В 2018 году реальная заработная плата в Украине превысила уровень докризисного 2013 года. Производительность труда также возросла

Об этом говорится в июльском инфляционных отчете Национального банка.

Как отмечается в обзоре, в начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности труда.

Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восполнением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением минимальной зарплаты в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

Впрочем, несмотря на ощутимый рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.

"Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда", - говорится ться в обзоре.