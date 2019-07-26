"Перемирие": на Донбассе ранили украинского военного
26 июля, 2019, 07:51
25 июля вооруженные формирования России нарушили запрет на использование любого оружия
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко Причепиловки. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют