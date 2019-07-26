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Espreso.tvОбщество"Перемирие": на Донбассе ранили украинского военного

"Перемирие": на Донбассе ранили украинского военного

25 июля вооруженные формирования России нарушили запрет на использование любого оружия

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко Причепиловки. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

 

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