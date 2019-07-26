"Была в Крыму, а на границе соврала": выдворенная из Украины россиянка Дана Борисова поплакалась об "ужасах"
Об этом Борисова рассказала российским пропагандистским СМИ.
Телеведущая призналась, что солгала пограничникам, что не ездила в Крым:
"Да, я была в Крыму, но мне пришлось соврать, что нет. Но у меня не было выхода. Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу "пацанки-4" в роли наставницы".
По словам Борисовой, под ее фото в Instagram из Киева были "нацистские высказывания", а на третий день своего пребывания в столице ей было страшно возвращаться в гостиницу, потому что боялась, что "возьмут".
Позже россиянка рассказала пропагандистам, что она смелая девочка, которая "посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала".
Напомним, СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину.
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