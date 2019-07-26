Премьер Польши обеспокоен "угрозой" перемещения рабочих мест в Украину

26 июля, 2019, 15:52

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен отметил, что правила ЕС в промышленности создают угрозу перемещения рабочих мест, например, в Украину

Об этом сообщает TVN24.

Глава польского правительства отметил, что во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил сложные темы, такие как миграция и торговая политика.

"Здесь протекционизм со стороны больших - как сказала председатель - континентов, то есть Китая, Соединенных Штатов, конечно же, и растущая сила Индии. Это наши партнеры, но прежде всего мы должны заботиться о нашем задворье, о польских рабочих местах", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер добавил, что в беседе с фон дер Ляен приводил пример польских сталелитейных заводов. "Как должны справляться польские предприятия тяжелой промышленности, даже если они современные, если, например, за одну тонну стали платят 45 евро, чего не платит китайский, индийский или российский экспортер в Евросоюз?" - спросил глава правительства.

По его мнению, такая ситуация "крайне несправедлива" и угрожает "делокализацией", то есть переводом рабочих мест из Польши, например, в Украину.

"Мы этого не хотим, мы хотим, чтобы рабочие места, которые создались у нас, оставались здесь, чтобы работники зарабатывали больше и больше денег", - сказал премьер.

Моравецкий также сказал, что новая руководительница Еврокомиссии "очень реалистично настроена по вопросу, связанному с агрессивной политикой России".