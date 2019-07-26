Пэрис Хилтон собирается приобрести курорт в предгорье Карпат

26 июля, 2019, 10:03

Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог о приобретении украинского комплекса "Деренивская Купель", который находится в предгорье Карпат в 20 км от Ужгорода

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что американская актриса планирует провести в Украине конкурс красоты мирового масштаба.

В 2020 году с подачи Пэрис "Деренивская Купель" должна принять этот конкурс.

Сообщается, что впервые об этом курорте она узнала весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея инвестировать в украинскую индустрию развлечений.

"Деренивская Купель" находится в урочище Дереневка и имеет 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом. Фишка комплекса - дендропарк с коллекцией в 5000 насаждений и целебная вода (рядом открыт завод минеральных вод).