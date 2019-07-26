Около 91 тыс. избирателей поддержали кандидатов-клонов, на Луганщине клон помешал победе кандидата, - КИУ

26 июля, 2019, 17:02

На выборах Верховной Рады Украины 90878 избирателей проголосовали за кандидатов-двойников, которые выдвигались, чтобы отобрать часть голосов у настоящих кандидатов

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

"Всего за людей, которые имели одинаковые фамилии с более известными кандидатами проголосовали 90 878 избирателей. В среднем, в зависимости от округа, двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Так, на избирательном округе №70 в Закарпатье самовыдвиженец-двойник Балога Иван Иванович получил 2,88% (2280 голосов) поддержки избирателей. При этом кандидат Балога Иван Иванович от партии "Единый Центр" получил 14,71%.

Кое-где кандидаты-двойники отбирали голоса сразу у нескольких претендентов. Так, в Запорожской области в округе №78 победил кандидат Пономарев Александр Сергеевич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), за которого проголосовали 36,84% избирателей. При этом самовыдвиженец-двойник Пономарев Александр Иванович получил 4,79% поддержки избирателей (3580 голосов). Второе место в этом округе занял кандидат от "Слуги народа" Боговин Виталий Викторович с результатом 32,43%, а самовыдвиженец-двойник Боговин Василий Иванович получил 5,17% (3860 голосов).

Кроме того, в ряде округов выдвижение кандидатов-двойников прямо повлияло на результаты выборов. Так, на Луганщине в округе №106 кандидат Фурман Юрий Анатольевич проиграл выборы из-за двойника, заняв второе место. При этом разница между первым и вторым местом составила лишь 2,12% - меньше, чем количество голосов за кандидата-клона Фурмана Андрея Леонидовича, которого поддержали 3,44% избирателей (1622 голоса).

"Технология клонов показала свою действенность на этих выборах. В результате ее использования десятки тысяч украинских избирателей ошиблись при заполнении бюллетеней и проголосовали за клонов, а не настоящих кандидатов. В условиях короткой избирательной кампании эта технология стала одной из самых эффективных, поскольку у кандидатов не было достаточно времени, чтобы эффективно донести до граждан информацию о своих двойниках", - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

По данным КИУ, на выборах Верховной Рады баллотировался 161 кандидат-двойник в 48 округах.