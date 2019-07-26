Оккупанты в Крыму планируют построить СИЗО на 1,5 тыс. мест - после аннексии изолятор переполнен

26 июля, 2019, 20:59

Российские оккупанты планируют построить в Симферопольском районе Крыма следственный изолятор на 1,5 тыс. мест

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

СИЗО планируют строить в два этапа: сначала объект на 1 тыс. мест площадью около 40,8 тыс. кв. м, затем - на 500 мест площадью около 13,6 тыс. кв. метров. На новую тюрьму предполагается потратить 3 млн руб. из российской федерального бюджета.

После аннексии Россией украинского полуострова единственный следственный изолятор, расположенный в Симферополе, в конце концов стал переполненным. Об этом заявлял генпрокурор России Юрий Чайка и руководство оккупационной федеральной службы исполнения наказаний.