//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму планируют построить СИЗО на 1,5 тыс. мест - после аннексии изолятор переполнен

Оккупанты в Крыму планируют построить СИЗО на 1,5 тыс. мест - после аннексии изолятор переполнен

Российские оккупанты планируют построить в Симферопольском районе Крыма следственный изолятор на 1,5 тыс. мест

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

СИЗО планируют строить в два этапа: сначала объект на 1 тыс. мест площадью около 40,8 тыс. кв. м, затем - на 500 мест площадью около 13,6 тыс. кв. метров. На новую тюрьму предполагается потратить 3 млн руб. из российской федерального бюджета.

После аннексии Россией украинского полуострова единственный следственный изолятор, расположенный в Симферополе, в конце концов стал переполненным. Об этом заявлял генпрокурор России Юрий Чайка и руководство оккупационной федеральной службы исполнения наказаний.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать