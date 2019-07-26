Нужен перезапуск НАПК, - Мингарелли

26 июля, 2019, 11:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции необходимо перезапустить из-за неспособности ведомства проверять электронные декларации

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью изданию Европейская правда.

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет - меньше, они не способны проверять э-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - сказал Мингарелли.

Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию э-деклараций.

"Но я не буду давать указаний, что нужно заменить эту, эту и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины - сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", - подчеркнул посол.

Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

Также, по мнению дипломата проблемой антикоррупционной прокуратуры является лично ее глава Назар Холодницкий.