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Espreso.tvОбществоНе только в ОАСК: в Суворовском районном суде Одессы продолжаются обыски

Не только в ОАСК: в Суворовском районном суде Одессы продолжаются обыски


фото: dumskaya
Руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщили, что в пятницу происходят обыски и в Суворовском районном суде Одессы

Об этом они сообщили на брифинге, передает " Интерфакс-Украина".

"Сейчас осуществляются следственные действия... Обыск (в ОАСК, - ред.) еще не завершен. Также обыск проходит в Одессе", - сказал Горбатюк.

По его словам, обыск проводится исключительно в административной части суда, а не в кабинетах судей, поскольку не было получено на это разрешение.

"За этим стоит и коррупционная составляющая... 90% (деятельности ОАСК, - ИФ) связано не с правосудием, а с тем, чтобы договориться... В одном суде решаются вопросы всех ветвей власти", - пояснил руководитель управления спецрасследований ГПУ .

Сытник отметил, что обыск проводится и в помещении Суворовского райсуда Одессы. Он отметил, что решения этого суда ранее блокировали работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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