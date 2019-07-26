Не только в ОАСК: в Суворовском районном суде Одессы продолжаются обыски
Об этом они сообщили на брифинге, передает " Интерфакс-Украина".
"Сейчас осуществляются следственные действия... Обыск (в ОАСК, - ред.) еще не завершен. Также обыск проходит в Одессе", - сказал Горбатюк.
По его словам, обыск проводится исключительно в административной части суда, а не в кабинетах судей, поскольку не было получено на это разрешение.
"За этим стоит и коррупционная составляющая... 90% (деятельности ОАСК, - ИФ) связано не с правосудием, а с тем, чтобы договориться... В одном суде решаются вопросы всех ветвей власти", - пояснил руководитель управления спецрасследований ГПУ .
Сытник отметил, что обыск проводится и в помещении Суворовского райсуда Одессы. Он отметил, что решения этого суда ранее блокировали работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
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