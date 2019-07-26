На оккупированной Луганщине террористы распространяют фейки о закрытии КПВВ в Станице Луганской

26 июля, 2019, 18:07

Фейки вызвали большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, что создало огромные очереди с обеих сторон КПВВ

Об этом сообщили в пресс-служб и Станично-Луганской райгосадминистрации.

Оккупационные власти распространяют слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и как следствие закрыт КПВВ на неопределенный срок. К сожалению, это вызвало большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ. И создало огромные очереди с обеих сторон КПВВ.

"Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение о начале и сроках проведения работ, а также о том, будет ли останавливаться работа КПВВ во время проведения работ", - отметили в РГА.

Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме.