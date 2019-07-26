На границе Италии и Франции столкнулись два самолета: погибли британские туристы
Об этом сообщает The Local.
Авария произошла в четверг около полудня над перевалом Маддалена на французском Южную альпийском границе с Италией.
В результате столкновения погибли пилот и пассажир одного из самолетов, пилот второго самолета получил незначительные травмы.
"Два зарегистрированных в Англии самолета, которые взлетели с аэродрома Сен-Пон, потерпели крушение в долине у Ларше, в городке Пре-а-Фон. Два человека в одном самолете погибли. Жертвами есть два британских мужчины в возрасте 18 и 37 лет", - говорится в заявлении местных властей.
На место происшествия были вызваны спасательные вертолеты, а также пожарные и полицейские подразделения.
Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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