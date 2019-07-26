На Еспресо запускается юмористическая программа

Ведущие: Роман Гапачило, Зиновий Карач, Илья Клим, Ника Остротюк, Олег Шевчук, Саша Черноголов, Сергей Слобаданюк.

Роман Гапачило: "Наша идея заключается в том, чтобы через призму юмора поднять болезненные общественно-социальные темы, и таким образом дать зрителю возможность взглянуть на ситуацию в стране по-другому. Мы уверены, что в нашем информационном пространстве может быть больше позитивных новостей! меньше #зради - больше #перемоги.

Наша страна должна вести свою пропаганду, как в кино, музыке, в новостях, так и в настроении. У нас есть все для того, чтобы быть успешной нацией: история, культура, хорошее чувство юмора "