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Espreso.tvКультураНа Еспресо запускается юмористическая программа

На Еспресо запускается юмористическая программа

"Юмор кабаре "Вечер Коллег" стартует 27 июля в 21:00 на телеканале Еспресо

Ведущие: Роман Гапачило, Зиновий Карач, Илья Клим, Ника Остротюк, Олег Шевчук, Саша Черноголов, Сергей Слобаданюк.

Роман Гапачило: "Наша идея заключается в том, чтобы через призму юмора поднять болезненные общественно-социальные темы, и таким образом дать зрителю возможность взглянуть на ситуацию в стране по-другому. Мы уверены, что в нашем информационном пространстве может быть больше позитивных новостей! меньше #зради - больше #перемоги.

Наша страна должна вести свою пропаганду, как в кино, музыке, в новостях, так и в настроении. У нас есть все для того, чтобы быть успешной нацией: история, культура, хорошее чувство юмора "

Программа будет выходить каждую субботу в 21:00 на телеканале Еспресо.

 

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