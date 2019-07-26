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Espreso.tvОбществоМеханик задержанного российского танкера: в СБУ обращались корректно, не применяли силу

Механик задержанного российского танкера: в СБУ обращались корректно, не применяли силу

Старший механик задержанного СБУ российского танкера NEYMA рассказал, как проходило задержание судна

Об этом сообщают российские "РИА "Новости".

Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал, как вели себя сотрудники Службы безопасности Украины.

По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили на русском.

Как отметил Карпов, им ставили стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещения, а затем сообщили, что претензий к ним нет.

Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию воспринял шутку.

"Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Карпов сказал, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.

  • Российские моряки, находившиеся на борту задержанного СБУ танкера "Neyma", утром 26 июля прибыли в Москву. Задержанное судно остается на территории Украины.
  • Капитан судна Neyma Илья Дробязко не намерен давать показания украинскому суду , ведь, вроде бы, не был свидетелем того, как этот танкер блокировал украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

 

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