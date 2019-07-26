Механик задержанного российского танкера: в СБУ обращались корректно, не применяли силу

26 июля, 2019, 11:54

Старший механик задержанного СБУ российского танкера NEYMA рассказал, как проходило задержание судна

Об этом сообщают российские "РИА "Новости".

Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал, как вели себя сотрудники Службы безопасности Украины.

По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили на русском.

Как отметил Карпов, им ставили стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещения, а затем сообщили, что претензий к ним нет.

Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию воспринял шутку.

"Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Карпов сказал, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.