Механик задержанного российского танкера: в СБУ обращались корректно, не применяли силу
Об этом сообщают российские "РИА "Новости".
Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал, как вели себя сотрудники Службы безопасности Украины.
По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили на русском.
Как отметил Карпов, им ставили стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещения, а затем сообщили, что претензий к ним нет.
Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию воспринял шутку.
"Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - рассказал он.
По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Карпов сказал, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.
- Российские моряки, находившиеся на борту задержанного СБУ танкера "Neyma", утром 26 июля прибыли в Москву. Задержанное судно остается на территории Украины.
- Капитан судна Neyma Илья Дробязко не намерен давать показания украинскому суду , ведь, вроде бы, не был свидетелем того, как этот танкер блокировал украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
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