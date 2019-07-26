Мать нардепа-беглеца Онищенко задержали по делу о газовых схемах, - СМИ

26 июля, 2019, 18:00

Правоохранители задержали в аэропорту "Бориспол" Инессу Кадырову, фигурантку коррупционной схемы по хищению газа, в организации которой подозревают ее сына, народного депутата Украины VII-VIII созывов Александра Онищенко

Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали вероятную участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, задержанной является Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

В НАБУ отмечают, что в результате этой коррупционной схемы государству был нанесен ущерб в размере около 3 млрд грн.

Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемого меры пресечения.