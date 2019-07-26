Мать нардепа-беглеца Онищенко задержали по делу о газовых схемах, - СМИ
Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали вероятную участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, задержанной является Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.
В НАБУ отмечают, что в результате этой коррупционной схемы государству был нанесен ущерб в размере около 3 млрд грн.
Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемого меры пресечения.
- Напомним, "газовое дело" - условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча". Организатором этой коррупционной схемы, по данным следствия, является народный депутат Украины VII-VIII созыва Александр Онищенко.
- Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча".
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