Макароны и солдатская каша: в Крыму агитируют служить по контракту в армии оккупанта

26 июля, 2019, 18:45

28 июля, в оккупированном Севастополе, во время празднования дня военно-морского флота оккупационная власть планирует организовать работу мобильных пунктов с целью отбора жителей Крыма на военную службу по контракту

Об этом сообщает пресс служба министерства обороны РФ.

"28 июля, в период с 09.00 до 18.00 по местному времени, в местах празднования Дня Военно-Морского Флота (в Астрахани, Новороссийске и Севастополе, - ред.) мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ПВО) проведут информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту - Твой выбор!", - сообщает российское военное ведомство.

Жителям Крыма готовят пропагандистский материал "о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ПВО, а также социальные льготы и гарантии, предоставляемые военнослужащим".

Кроме того, жителей будут поощрять военные повара макаронами по-флотски и солдатской кашей.

"Также будут развернуты выставки-экспозиции современного вооружения, а военные повара угостят всех желающих традиционными макаронами по-флотски и солдатской кашей, приготовленными в полевых кухнях", - говорится в сообщении.