//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМакароны и солдатская каша: в Крыму агитируют служить по контракту в армии оккупанта

Макароны и солдатская каша: в Крыму агитируют служить по контракту в армии оккупанта

28 июля, в оккупированном Севастополе, во время празднования дня военно-морского флота оккупационная власть планирует организовать работу мобильных пунктов с целью отбора жителей Крыма на военную службу по контракту

Об этом сообщает пресс служба министерства обороны РФ.

"28 июля, в период с 09.00 до 18.00 по местному времени, в местах празднования Дня Военно-Морского Флота (в Астрахани, Новороссийске и Севастополе, - ред.) мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ПВО) проведут информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту - Твой выбор!", - сообщает российское военное ведомство.

Жителям Крыма готовят пропагандистский материал "о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ПВО, а также социальные льготы и гарантии, предоставляемые военнослужащим".

Кроме того, жителей будут поощрять военные повара макаронами по-флотски и солдатской кашей.

"Также будут развернуты выставки-экспозиции современного вооружения, а военные повара угостят всех желающих традиционными макаронами по-флотски и солдатской кашей, приготовленными в полевых кухнях", - говорится в сообщении.

  • Заметим, что призыв жителей оккупированных территорий в армию государства-оккупанта, а также пропаганда на территории Крыма службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать