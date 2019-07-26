Макароны и солдатская каша: в Крыму агитируют служить по контракту в армии оккупанта
Об этом сообщает пресс служба министерства обороны РФ.
"28 июля, в период с 09.00 до 18.00 по местному времени, в местах празднования Дня Военно-Морского Флота (в Астрахани, Новороссийске и Севастополе, - ред.) мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ПВО) проведут информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту - Твой выбор!", - сообщает российское военное ведомство.
Жителям Крыма готовят пропагандистский материал "о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ПВО, а также социальные льготы и гарантии, предоставляемые военнослужащим".
Кроме того, жителей будут поощрять военные повара макаронами по-флотски и солдатской кашей.
"Также будут развернуты выставки-экспозиции современного вооружения, а военные повара угостят всех желающих традиционными макаронами по-флотски и солдатской кашей, приготовленными в полевых кухнях", - говорится в сообщении.
- Заметим, что призыв жителей оккупированных территорий в армию государства-оккупанта, а также пропаганда на территории Крыма службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).
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