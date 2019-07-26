Луганская ТЭС с понедельника может прекратить работу из-за нехватки угля, - Луганское энергетическое объединение
Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение в Facebook.
Чтобы не допустить полного обесточивания области, необходимо разработать графики поочередного отключения потребителей. При этом необходимо рассмотреть возможность полного прекращения производства у опасных предприятий области, чтобы избежать техногенных аварий. Об этом свидетельствуют данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кроме угрозы остаться без электричества 1 млн жителей региона, возможно, что жители временно оккупированной территории области останутся и без воды.
В связи с этим ЛуТЕС должна перейти на использование природного газа, что значительно увеличит стоимость вырабатываемой станцией электроэнергии.
Руководитель компании "Трансэнергоконсалтинг" Светлана Голикова на своей странице в соцсети допустила, что блокирование поставок угля из российских шахт ДТЭК на ЛуТЕС связано с выборами в г.. Счастье. На выборах на днях проиграл Сергей Медведчук - брат оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука.
- Заметим, что Луганская ТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокирования Россией поставок угля.
- Связь Луганского энергоузла с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины в настоящее время осуществляется двумя линиями 110 кВ суммарной пропускной способностью 80 МВт, тогда как потребности региона составляют около 350 МВт. Следовательно, без работы ЛуТЕС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.
- 11 апреля 2017 года была остановлена работа Криворожской ТЭС, входящей в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
- 5 апреля Трипольская теплоэлектростанция в городе Украинка Киевской области прекратила работу в целях экономии антрацитового угля.
- Работу также приостановили Змиевская ТЭС и Приднепровская ТЭС.
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