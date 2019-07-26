Луганская ТЭС с понедельника может прекратить работу из-за нехватки угля, - Луганское энергетическое объединение

26 июля, 2019, 16:18

29 июля Луганская ТЭС "ДТЭК Востокэнерго" возможно придется прекратить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение в Facebook.

Чтобы не допустить полного обесточивания области, необходимо разработать графики поочередного отключения потребителей. При этом необходимо рассмотреть возможность полного прекращения производства у опасных предприятий области, чтобы избежать техногенных аварий. Об этом свидетельствуют данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме угрозы остаться без электричества 1 млн жителей региона, возможно, что жители временно оккупированной территории области останутся и без воды.

В связи с этим ЛуТЕС должна перейти на использование природного газа, что значительно увеличит стоимость вырабатываемой станцией электроэнергии.

Руководитель компании "Трансэнергоконсалтинг" Светлана Голикова на своей странице в соцсети допустила, что блокирование поставок угля из российских шахт ДТЭК на ЛуТЕС связано с выборами в г.. Счастье. На выборах на днях проиграл Сергей Медведчук - брат оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука.