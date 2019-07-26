Лето спохватилось: украинцам спрогнозировали солнечные и теплые выходные с +30 градусов

26 июля, 2019, 12:07

В выходные, 27 и 28 июля, Украину тронет южная горячая волна

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Максимально жарко будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать + 28 + 33 градусов.

На остальной территории Украины в течение выходных предполагается + 25 + 30 градусов.

Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке Украины. На Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

В Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми, + 27 + 29 градусов, местами до +30 градусов.

А 31 июля -1 августа вновь существенно похолодает.