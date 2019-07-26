Лето спохватилось: украинцам спрогнозировали солнечные и теплые выходные с +30 градусов
26 июля, 2019, 12:07
В выходные, 27 и 28 июля, Украину тронет южная горячая волна
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
Максимально жарко будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать + 28 + 33 градусов.
На остальной территории Украины в течение выходных предполагается + 25 + 30 градусов.
Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке Украины. На Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.
В Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми, + 27 + 29 градусов, местами до +30 градусов.
А 31 июля -1 августа вновь существенно похолодает.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют