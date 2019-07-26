Китайский школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 млн лет

26 июля, 2019, 21:29

Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Десятилетний школьник Чжан Янчже из города Хэюань гулял вместе с мамой Ли Сяофан у моста через реку Дунцзян, когда на тропинке возле моста они заметили окаменелость, напоминавшую яйцо динозавра.

Мать мальчика рассказала, что на яйца обратил внимание сын. Мальчик часто посещал местный палеонтологический музей, поэтому хорошо знал, как выглядят яйца динозавра и мгновенно отреагировал на находку.

Как позже сообщил заместитель директора исследовательского отдела Палеонтологического музея города Хэюань Хуан Чжицин, когда они услышали новость, немедленно отправились с полицией на место событий.

Специалистам удалось обнаружить целую кладку из 11 окаменелых яиц диаметром около 9 сантиметров каждое. По предварительным оценкам, яйца относятся к позднему меловому периоду.

Хуан Чжицин отметил, что благодаря местному составу почвы и подземных вод окаменелости прекрасно сохранились, что является большой редкостью. Вероятнее всего, находку вымыло наводнение, размывшее почву у моста.