KYIV MEDIA WEEK 2019: эффективные бизнес-модели, креатив и инновационные технологии в производстве контента

26 июля, 2019, 15:25

Продолжается регистрация на IX международный форум KYIV MEDIA WEEK – главное медийное событие года, которое состоится 16-19 сентября 2019 года в Киеве

Традиционный формат медиафорума позволит участникам сформировать оптимальную программу с учетом сферы интересов и даст возможность посетить максимальное количество интересных и полезных ивентов.

KYIV MEDIA WEEK 2019 посвящен современным технологиям и трендам, реализации креативных подходов и внедрению новых эффективных бизнес-моделей в области теле- и кинопроизводства. Цель форума – собрать главных игроков медиабизнеса, представителей креативных индустрий и всех, кто интересуется проблемами современной международной и украинской кино- и телеиндустрии. В программе KMW запланирован ряд мероприятий, различных по тематике и наполнению, которые будут интересны не только профессионалам медиарынка, но и представителям сопутствующих отраслей. Традиционно каждый день форума будет наполнен ивентами различных направлений, охватывающих фактически все сферы производства контента. Впервые на форуме планируется обсудить темы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). Кроме этого, предусмотрены ивенты, посвященные использованию блокчейн-технологий в сфере производства и дистрибуции аудиовизуального продукта.

Прошлогодний форум собрал 130 спикеров со всего мира, которые выступили на 44 профильных мероприятиях. KYIV MEDIA WEEK 2019 обещает привлечь еще большее количество участников и интересных спикеров международного уровня.

Ряд секций будет посвящен проблемам, достижениям и перспективам развития украинского рынка. К работе над этими секциями присоединились ключевые организации, принимающие непосредственное участие в развитии киноиндустрии и медийного рынка Украины. На форуме также предполагается широкое обсуждение тем, связанных с отечественным кино- и телепроизводством, перспективами его развития и дистрибуции на международных рынках, что является трендом последних лет – всемирным успехом локального неанглоязычного контента. Это наглядно проиллюстрирует успешный кейс нового сериала украинского производства "Прятки" (Hide and Seek), который уже на ранних стадиях разработки был взят на дистрибуцию одним из крупнейших европейских медиахолдингов – ZDF Enterprises.

Ежегодно KMW расширяет свои границы и привлекает к участию и сотрудничеству все большее количество официальных международных делегаций. В этом году в медиафоруме примут участие представители кино- и телеиндустрии из Китая, Канады, Кореи, а программа будет дополнена специальными скринингами и секциями, посвященными медиарынкам этих стран и особенностям сотрудничества с ними.

В рамках тематического блока "Бизнес" выступит Эд Уоллер (Ed Waller) – шеф-редактор международного медиапартнера KMW – С21 Media. Он подготовит презентацию "Международная контент-индустрия: тренды, вызовы и возможности". А в ходе секции "Технологии" состоится эксклюзивный ивент, посвященный теме блокчейна и перспективам применения этой технологии в сфере медиа.

Мануэль Бадель (Manuel Badel) – консультант и спикер, основатель компании Badel Media, специализирующейся на электронных финансовых системах, производстве и дистрибуции контента, а также бизнес-моделях, – расскажет о вызовах, с которыми сталкивается современная медиаиндустрия в связи со стремительными изменениями на рынке, и почему блокчейн может стать решением многих актуальных проблем. Он также проинформирует о перспективах использования этой технологии в качестве новой бизнес-модели. Часть презентации будет посвящена популярной теме криптовалют, но основное внимание будет уделяться новым подходам к управлению правами, монетизации, финансированию, маркетингу, а также дистрибуции контента.

Соучредитель швейцарской компании The WIT Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler), которая уже второй год подряд является аналитическим партнером KMW, готовит для гостей международного медиафорума две эксклюзивные презентации о глобальных трендах потребления контента и мировых сериальных трендах. Помимо этого, участников медиафорума ждут две специальные секции от Дэвида Чиарамеллы (David Ciaramella), менеджера по коммуникациям K7 Media. В первой презентации и скрининге "Эволюция стримингових сервисов: что дальше?" речь пойдет о перспективах развития стримингових сервисов, а вторая будет посвящена теме детского контента – "Новые и лучшие шоу для детей". Напомним, K7 Media – международная медиаконсалтинговая компания, предоставляющая информацию и аналитические данные о тенденциях мирового контента для крупнейших игроков рынка. Компания уже пятый год подряд является интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK.

Еще один постоянный партнер медиафорума – компания CEETV – в рамках KMW проведет панельную дискуссию "Рецепты успеха сериальных хитов из Центральной и Восточной Европы". К участию в ней приглашены представители самых хайповых и перспективных проектов этого жанра нашего региона.

В партнерстве с международным дистрибьютором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) во второй день KMW состоится финал пятого международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. Заявки на участие принимаются до 16 августа включительно. В конкурсе могут принять участие работы любой стадии готовности – от идеи ("бумажный формат") до продукта, который уже появлялся в эфире. Это позволяет привлечь к участию в конкурсе достаточно широкий круг участников.

Традиционными в программе KMW стали тематические блоки, организованные при поддержке специальных партнеров. Так, спонсором линейки мероприятий "Сериалы" уже третий год подряд является ТРК "Украина", а Госкино Украины традиционно поддерживает секции, посвященные кинобизнесу.

Продолжая плодотворное партнерство с KMW, Общественный союз "Инициатива "Чистое небо" представит III конференцию для правообладателей и производителей контента, посвященную теме борьбы с воровством контента и защиты авторских прав в Украине: "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента". Мероприятие состоится во второй день KMW и заинтересует прежде всего правообладателей и производителей контента, владельцев бизнеса, а также юристов украинских и международных компаний. Кроме этого, медиафорум KMW поддерживают и активно участвуют в организации ряда секций Индустриальный Телевизионный Комитет (ИTK), Украинская киноассоциация (УКА) и Украинский культурный фонд (УКФ).

KYIV MEDIA WEEK 2019 состоится 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Ознакомиться с программой форума можно на нашем сайте, а отслеживать свежие новости и быть в курсе всех событий KMW – на странице форума в Facebook.



KYIV MEDIA WEEK (KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий.

С 2011 года KYIV MEDIA WEEK ежегодно проводится в Киеве и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами со всего мира. KMW служит бизнес-площадкой для профессионалов медиа, а также источником вдохновения для широкой аудитории, интересующейся мировыми трендами производства и дистрибуции различных видов контента, а также опытом и инсайтами международных медиаэкспертов, представителей креативных индустрий других стран.

Организатор – медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Госкино – Партнер

The Wit – Аналитический партнер

Vancouver Film School – Международный партнер

FILM.UA Group – Партнер

Телеканал "Украина" – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

Фокус – Деловой медиапартнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Одесский международный кинофестиваль - Партнер

#Буквы - Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario

TVbizz

CEETV

MEDIASAT

Детектор Медіа

Медіабізнес

Медіаняня

MBR

CR

Reklamaster

Організатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

вул. Закревського 22, м. Київ, 02222, Україна

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

mrm.ua | kyivmediaweek.com | Facebook