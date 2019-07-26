Корабли ФСБ в водах Азовского моря устраивают украинским судам "сеансы освещения", - штаб
26 июля, 2019, 09:20
В течение двух суток, примерно в одинаковое время - после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря морская охрана из состава ООС наблюдает необычное явление
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что по направлению, где узнали один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны ГПСУ лучом зеленого цвета.
"Сеансы освещения" продолжаются по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировали.
Об этом факте сообщили военной прокуратуре, Нацполиции и СБУ.
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