//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко: Мы не дадим лишить киевлян реальных инструментов самоуправления

Кличко: Мы не дадим лишить киевлян реальных инструментов самоуправления

Попытки лишить мэра столицы реальных полномочий могут разрушить систему местного самоуправления. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве

Кличко отметил, что сегодня киевлян пытаются лишить инструментов демократии и самоуправления, которые были введены в Киеве и успешно работают. Это и открытый бюджет, который обеспечивает прозрачность доходов и расходов, и система электронных петиций, и общественный бюджет. Закупки через систему "ПроЗорро", которые первыми внедрил именно Киев. И продажа имущества и земли через открытые аукционы, пишет сайт городского головы столицы.

"И сейчас придумывают различные ноу-хау - как заставить парламент голосовать персонально.
Так мы в Киевсовете решили эту проблему еще три года назад. Единственный совет в Украине, где невозможно кнопкодавить - это Киевсовет! Мы установили систему, которая исключает неперсональное голосование", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что все это - элементы демократии и самоуправления, за воплощение и соблюдение которых отвечает избранная горожанами власть, а не назначенные сверху чиновники, которых люди не выбирали и которые не несут перед ними никакой ответственности.

Кличко также привел некоторые примеры того, что сделано в Киеве за пять лет.

"Бюджет города увеличили почти втрое, столицу вывели из банкротства. Построили 26 садиков и восемь школ. Капитально отремонтировали 41 отделение в медучреждениях и пять родильных домов. Отремонтировали уже почти 900 км дорог и проездов, и обновление дорог продолжается. Обновили более 360 парков присвоили статус парка или сквера более 130 зеленым зонам. Закупили 134 новых троллейбуса, 63 трамвая и 100 автобусов. Также приобрели 189 автомобилей скорой помощи и спецмашин для медиков. Это - некоторые цифры о материальных вещах, которые киевляне видят", - отметил Виталий Клич ко.

Мэр подчеркнул важность сохранения влияния общества на управление городом. "Ни в одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди ", - сказал Виталий Кличко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать