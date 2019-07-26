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Espreso.tvОбществоКак будет выглядеть состав Верховной Рады IX созыва. Инфографика

Как будет выглядеть состав Верховной Рады IX созыва. Инфографика


фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия посчитала 100% протоколов, поэтому уже можно увидеть распределение мест в новом парламенте

В Верховную Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 46 Самовыдвиженцев и 124 от других партий.

  • "Слуга народа" - 254 (124 - по спискам, 130 - по мажоритарке)
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 (37 - по спискам, 6 - по мажоритарке)
  • ВО "Батькивщина" - 26 (24 - по спискам, 2 - по мажоритарке)
  • "Европейская Солидарность" - 25 (23 - по спискам, 2 - по мажоритарке)
  • "Голос" - 20 (17 - по спискам, 3 - по мажоритарке)
  • Самовыдвиженцы - 46
  • Мажоритарщики от партий, которые не преодолели 5% барьер - 10

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