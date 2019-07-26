Кафе, детские лагеря и садик: за июль в Украине зафиксировали 18 вспышек кишечных инфекций

26 июля, 2019, 19:06

В июле общее количество заболевших составило 299 человек, из которых 142 - дети

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

В июле в Украине зарегистрировано 18 вспышек острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А, из которых 9 возникли в быту, 6 - в заведениях общественного питания, 2 - в детских оздоровительных учреждениях и 1 - в детском дошкольном учреждении.

"Общее количество заболевших составляет 299, из которых 142 - дети. Из 18 зарегистрированных вспышек установлен диагноз ОКИ в 9 случаях, сальмонеллез - в 5, гепатит А и шигеллез - по 2. Вспышки не имеют географической сосредоточенности", - сообщили в ЦОС.

Основные причины заражения - употребление некачественной пищи, питьевой воды и несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Также весомым обстоятельством является несоблюдение технологического процесса приготовления пищи и хранения пищевых продуктов. Указанные обстоятельства имели место как в заведениях общественного питания, так и в случаях заболевания в быту.

Детский оздоровительный лагерь "Салют" с. Коблево Николаевской области после выявления фактов заражения закрыт для пребывания детей, также прекратило работу кафе "Гостиный двор" города Любомль Волынской области. Сейчас специалистами территориальных лабораторных центров отобраны соответствующие пробы готовой продукции, сырья, воды - эпидемиологические расследования продолжаются.