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Espreso.tvОбществоДвое нардепов и двое чиновников "забыли" задекларировать 200 млн грн

Двое нардепов и двое чиновников "забыли" задекларировать 200 млн грн

Недостоверно указали данные в декларациях народные депутаты Виктория Войцицкая и Владимир Зубик, бывшие первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области Юрий Кульчицкий и глава Дергачевской райгосадминистрации Харьковской области Александр Политуха

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По информации НАПК, Виктория Войцицкая, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировали свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных им дивидендов и средств на его банковских счетах.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 составляет более 45,5 млн грн.

Владимир Зубик, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и отметил недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставление имущества в аренду. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 150, 5 млн грн.

О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Национальной полиции было сообщено о декларировании недостоверной информации Юрием Кульчицким и Александром Политухой.

Так, по результатам проверки декларации Юрия Кульчицького за 2015 год было установлено, что чиновник не отразил сведения о наличии у него ряда корпоративных прав и акций, а также отметил недостоверные сведения о полученной им заработной плате и пенсии жены. 

Общая сумма установленных недостоверных сведений по результатам проверки декларации составляет более 1,1 млн грн.

Александр Политуха в декларации 2015 года (исправленной) не указал сведения о своих финансовых обязательствах перед бывшей женой. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 2,5 млн грн.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

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