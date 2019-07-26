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Espreso.tvОбществоДоллар и евро продолжают падать в цене

Доллар и евро продолжают падать в цене

Доллар подешевел на 3 копейки, евро - на 10 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Следовательно в пятницу, 26 июля, $ 1 стоит 25,49 грн.

1 евро стоит 28,33 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают за 25,55грн, продают - 25,60 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,48 грн, продают - 28,60 грн.

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