Доллар и евро продолжают падать в цене
26 июля, 2019, 08:57
Доллар подешевел на 3 копейки, евро - на 10 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Следовательно в пятницу, 26 июля, $ 1 стоит 25,49 грн.
1 евро стоит 28,33 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают за 25,55грн, продают - 25,60 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,48 грн, продают - 28,60 грн.
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